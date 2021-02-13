"Эльдорадо" запустил распродажу техники в честь дня всех влюбленных

Сэкономить 8 тысяч рублей, в рамках распродажи, можно на покупке холодильника LG DoorCooling+.

Также на 8 тысяч рублей подешевел и ноутбук Acer Aspire 5. Кроме того, приобретая эту модель можно в корзине ввести промокод “ЭЛЬДО10”, благодаря чему уже сниженная на 8 тысяч цена уменьшается еще на 10%.

9 тысяч рублей предлагается сэкономить на покупке электрического духового шкафа Hotpoint-Ariston.

В акции можно встретить различную технику, включая телевизоры, мультиварки, пылесосы и прочие устройства. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 15 февраля.