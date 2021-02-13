Наука и технологии
Сегодня в 10:01
"Эльдорадо" запустил распродажу техники в честь дня всех влюбленных
До 15 февраля
Череда распродаж в честь 14 февраля набирает обороты. Так, российский ритейлер “Эльдорадо” тоже запустил приуроченную ко дню всех влюбленных акцию.
Сэкономить 8 тысяч рублей, в рамках распродажи, можно на покупке холодильника LG DoorCooling+.
Также на 8 тысяч рублей подешевел и ноутбук Acer Aspire 5. Кроме того, приобретая эту модель можно в корзине ввести промокод “ЭЛЬДО10”, благодаря чему уже сниженная на 8 тысяч цена уменьшается еще на 10%.
9 тысяч рублей предлагается сэкономить на покупке электрического духового шкафа Hotpoint-Ariston.
В акции можно встретить различную технику, включая телевизоры, мультиварки, пылесосы и прочие устройства. Ознакомиться со всеми товарами, участвующими в распродаже, можно по этой ссылке. Закончится распродажа 15 февраля.