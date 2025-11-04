Electronic Arts пообещала сохранить креативный контроль после продажи компании

Компания заявила, что сохранит креативный контроль и прежнюю политику свободы творчества, ориентированную на игроков. Внутренние документы EA указывают, что инвесторы поддерживают видение студии и не будут вмешиваться в содержание игр. При этом сотрудники EA выражали опасения, что новые владельцы могут повлиять на производственные процессы.

В FAQ для сотрудников компания также заявила, что подход к использованию искусственного интеллекта останется «обдуманным и стабильным». При этом источники Business Insider отмечают, что EA активно внедряет ИИ для автоматической генерации кода, что вызывает дополнительные ошибки и требует исправлений вручную.