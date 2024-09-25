Электрокары Zeekr в России начнут отключать из-за «серого» импорта

Китайская компания Zeekr объявила о намерении отключать электромобили, которые были незаконно ввезены в Россию. По словам автоэкспертов, речь идёт о машинах, предназначенных для китайского рынка, но вывезенных по неофициальным схемам. Все электрокары, выпущенные после 15 июля, попадут под это ограничение.

Если владельцы таких «серых» автомобилей находятся за границей страны-производителя или используют неавторизованные SIM-карты, они могут получить уведомление от Zeekr. В нем будет предложено вернуть машину в Китай, чтобы избежать неприятностей. Эта инициатива уже была поддержана другой китайской компанией, Voyah, которая также вводит ограничения на вывоз своих автомобилей.

Нарушение правил может привести к серьёзным последствиям. Автовладельцы могут получить штраф в размере 100 тысяч юаней, что делает эту ситуацию особенно рискованной для тех, кто приобрёл автомобили по серым схемам.