Электромобиль «Атом» будут выпускать с водородным и гибридным двигателем

Российский электромобиль «Атом» может получить гибридную и водородную версии. Руководитель испытательного подразделения компании «Кама» Филипп Дьяков поделился, что разработчики рассматривают эти варианты как перспективное направление. Вопрос пока находится на стадии обсуждения, однако планы по внедрению новых технологий становятся всё более актуальными на фоне интереса к альтернативным источникам энергии.

Электрокар уже оснащён мощным двигателем на 150 кВт (чуть больше 200 л. с.), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 8 секунд. Заряда батареи хватает на 500 км пробега, что делает «Атом» конкурентоспособным на рынке электромобилей. Среди ключевых особенностей модели можно выделить распашные двери без центральных стоек, дисплей, встроенный в руль, и интеллектуального голосового помощника для удобства водителя.

Недавно специалисты компании завершили первый этап краш-тестов, где проверили предсерийные образцы и кузова. Это один из трёх запланированных этапов испытаний, после которых «Атом» планируют запустить в серийное производство уже в третьем квартале этого года.