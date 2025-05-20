Электромобиль «Атом» получит ИИ-ассистента для управления

Атом разрабатывает голосового помощника для управления электромобилем с помощью голосовых команд. Система будет глубоко интегрирована с автомобилем, позволяя регулировать климат, двери, окна, руль, зеркала, сиденья и освещение. Кроме того, ассистент обеспечит удобное управление мультимедиа, радио и телефонами. Особенностью станет автономная работа без интернета, что позволит давать советы, например, по экономии заряда батареи.

В основе разработки лежат нейросетевые технологии, благодаря которым помощник сможет учитывать личные предпочтения владельца. Ассистент будет предлагать интересные остановки вдоль маршрута, такие как кафе, достопримечательности и другие любопытные места. Как сообщил Кирилл Ротов, руководитель группы разработки интерфейсов, команда сосредоточена на создании естественного голосового взаимодействия. Ассистент интегрируют с другими интерфейсами, включая проекцию на лобовое стекло и планшет на руле.

Программное обеспечение создаёт компания «Энбисис», которая специализируется на искусственном интеллекте и высокотехнологичных решениях. Разработчики отмечают, что помощник не будет ограничиваться заученными фразами, а станет анализировать контекст и реагировать на любые запросы. Цель проекта — сделать управление электромобилем Атом простым и приятным, превращая взаимодействие с автомобилем в интуитивно понятный процесс.