Электромобили Tesla научились взламывать через Bluetooth перед угоном

Речь идёт об удалённом взломе и угоне транспортного средства за счёт слабой защитй спецификации Bluetooth Low Energy (BLE). Наши коллеги из BleepingComputer, изучив работу, создали специальное устройство, позволяющее перехватывать и ретранслировать незащищённый сигнал от электромобиля.

В рамках проведённого эксперимента, они установили связь с электрокаром Tesla Model Y 2021 года выпуска.

По словам экспертов, устранение уязвимости требует установки патча безопасности для устройств с поддержкой BLE. При этом в самой Tesla заявили, что «ретрансляционные атаки являются известным ограничением системы пассивного входа».