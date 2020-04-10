Электромобили Tesla установили рекорд продаж в Китае несмотря на эпидемию коронавируса

К слову, строительство завода в Шанхае обошлось компании Илона Маска в районе 2 млрд долларов. А значит, ей необходимо произвести заметно больше электромобилей, чтобы вложения были оправданы. Как бы то ни было, Tesla уже заявила о намерении выпустить 150 тыс седанов Model 3 в Шанхае. Также стоит отметить, что американский производитель продал около 30% аккумуляторных электромобилей от всего количества, проданного в Китае.

Напомним, что по данным CPCA, в феврале текущего года Tesla сумела продать около 3,9 тыс автомобилей, а в январе и того меньше — немногим больше 2,6 тыс автомобилей. Правда, стоит отметить, что согласно имеющимся данным, метод подсчета CPCA заметно отличается от метода, используемого самой Tesla.