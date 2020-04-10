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Электромобили Tesla установили рекорд продаж в Китае несмотря на эпидемию коронавируса
Как тебе такое Илон… Ах, да
На фоне того, как весь мир сталкивается с экономическими проблемами на фоне эпидемии коронавируса, очень странным выглядит то, чего смогла добиться производитель электромобилей Tesla. Так, в марте, в самый разгар эпидемии в Китае, компании удалось продать на территории страны более 10 тыс собственных устройств, установив тем самым рекорд продаж электромобилей в стране.
К слову, строительство завода в Шанхае обошлось компании Илона Маска в районе 2 млрд долларов. А значит, ей необходимо произвести заметно больше электромобилей, чтобы вложения были оправданы. Как бы то ни было, Tesla уже заявила о намерении выпустить 150 тыс седанов Model 3 в Шанхае. Также стоит отметить, что американский производитель продал около 30% аккумуляторных электромобилей от всего количества, проданного в Китае.
Напомним, что по данным CPCA, в феврале текущего года Tesla сумела продать около 3,9 тыс автомобилей, а в январе и того меньше — немногим больше 2,6 тыс автомобилей. Правда, стоит отметить, что согласно имеющимся данным, метод подсчета CPCA заметно отличается от метода, используемого самой Tesla.