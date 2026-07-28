Наука и технологии
Опубликовано 28 июля 2026, 15:06
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«Электроника России 2026» объединит более 150 производителей в Москве

В центре программы — ЭКБ, вычислительная техника, автоматизация и безопасность
Организаторы пятой Международной выставки-форума «Электроника России» ожидают более 6 тысяч посетителей. Мероприятие состоится при официальной поддержке Минпромторга России и объединит производителей, разработчиков, заказчиков, представителей власти и отраслевых экспертов.
«Электроника России 2026» объединит более 150 производителей в Москве
© MVK – Международная выставочная компания

Пятая Международная выставка-форум «Электроника России» состоится в Москве 24–26 ноября 2026 года. Участие подтвердили более 150 компаний, среди которых «Ижевский радиозавод», «Хакель», «Радиант-Элком», НПК «Контакт», «Кристаллит», «Зеленоградский нанотехнологический центр» и завод «Элекон».

Пять фокусных разделов выставки посвящены вычислительной технике, телекоммуникационному оборудованию, электронной компонентной базе, промышленной автоматизации и системам безопасности. Экспозиция также охватит системы хранения данных, робототехнику, беспилотные системы, навигацию, оптоэлектронику, АСУ ТП, медицинское приборостроение и ПО.

В интерактивной зоне «Работаем на своём» покажут оснащённые рабочие места на базе отечественных компьютеров, операционных систем, периферии, светотехники, мебели и ИТ-инфраструктуры. Межотраслевой форум соберёт производителей, заказчиков, представителей власти и экспертов для обсуждения господдержки, технологического суверенитета и развития радиоэлектронной промышленности.

Источник:Международная выставочная компания
Автор:Вячеслав Логинов
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