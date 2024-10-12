Электроника в российской «умной» одежде прошла тест на безопасность

Учёные из Томского политехнического университета разработали новые электроды для регистрации биопотенциалов человека. Эти устройства прошли испытания на биосовместимость, и результаты подтвердили, что биоэлектроды, созданные на основе оксида графена, имеют низкую цитотоксичность. По словам пресс-службы университета, такие сенсоры могут стать отличным материалом для создания умной одежды, которая будет полезна как спортсменам, так и амбулаторным пациентам.

Эти электроды помогут отслеживать важные жизненные показатели. Они способны регистрировать электрическую активность сердца, мышц и мозга, но могут использоваться не дольше 72 часов из-за возможного раздражения кожи в местах крепления. Это связано с материалами самих электродов и клеящими веществами. Исследователи из TERS-Team уже предложили новый подход к созданию электродов для умной одежды, используя графен-полимерные композиты, которые обеспечивают длительный мониторинг.

На новом этапе работы учёные оценили, как электрод на основе оксида графена влияет на кожу кроликов. В ходе экспериментов они заметили, что такие электроды вызывают гораздо меньшую воспалительную реакцию, чем традиционные хлорсеребряные электродные системы. Профессор Евгения Шеремет отметила, что новые датчики почти не поляризуются, что значительно улучшает точность измерений. Это достигается благодаря тому, что ионы не проникают в структуру графена, что позволяет сохранять высокие эксплуатационные характеристики. В общем, результаты экспериментов показывают, что новинка отвечает современным требованиям к электродам для проведения ЭКГ.