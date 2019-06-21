Электронная сигарета выбила зубы и сломала челюсть подростку

17-летний подросток из Невады оказался главным героем довольно жуткой истории. Электронная сигарета взорвалась, когда он её курил.

В результате, пострадавшему пришлось ехать за 400 км в больницу с окровавленным ртом, выбитыми зумами и сломанной челюстью. На лечение ушло шесть недель, при этом он пережил две операции, а выбитые зубы всё ещё дожидаются возможности имплантации.

На данный момент неясно, почему взорвалась электронная сигарета в данном случае. Прошлые подобные случаи обычно были связаны с аккумуляторами устройств.

Врач, лечивший подростка, отметил, что на пачках сигарет имеются предупреждения об опасности для здоровья, электронные сигареты с никотином предупреждают насчёт последнего, но о риске взрыва батареи информации потребителям почти не дают.