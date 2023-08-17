Электронные сигареты могут увеличить риск инсульта даже у молодых людей

Специалисты обследовали 27 здоровых молодых людей в возрасте 19-25 лет, среди которых было 10 некурящих, 10 пользователей электронных сигарет и семь курильщиков табака. Маркером подтверждения гипотезы о вреде электронных сигарет и влияния на вероятность ишемического инсульта для учёных было наличие в крови микровезикул эндотелиальных клеток. Эти частицы похожи на пузырьки и попадают в кровь при воспалении.

Наличие микровезикул — фактор возникновения ишемического инсульта, когда в мозгу блокируется кровоток. Это один их самых распространённых видов инсульта, включая молодых людей. У пользователей электронных сигарет наблюдался опасный уровень наличия в крови микровезикул.

«Эти результаты также подтверждают мнение о том, что электронные сигареты не являются более здоровой альтернативой обычным сигаретам», — подчеркнули авторы исследования.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.