Электронные сигареты начали запрещать наравне с обычными

Больше всех по поводу принятого решения возмущается производитель электронных сигарет Juul — буквально за несколько дней до голосования компания выкупила 28-и этажный офис в родном городе. Производитель уже проводит кампанию за перенос принятия решения на ноябрь, чтобы успеть найти выход из сложившейся ситуации.

И в то время, как Juul и остальные производители электронных сигарет предпринимают меры по усилению ограничения доступа к своей продукции у молодежи, Брид и различные организации ставят им в вину преднамеренное привлечение молодежной аудитории.