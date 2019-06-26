Ferra

Электронные сигареты начали запрещать наравне с обычными

В первую очередь вейпы запретят в Сан-Франциско
Городские власти Сан-Франциско проголосовали за запрет поставок и продаж электронных сигарет. И, хоть у мэра города Лондон Брид есть 10 дней, чтобы пересмотреть закон, в данном случае это больше формальность, так как она уже выразила свою поддержку решения городского совета.

Больше всех по поводу принятого решения возмущается производитель электронных сигарет Juul — буквально за несколько дней до голосования компания выкупила 28-и этажный офис в родном городе. Производитель уже проводит кампанию за перенос принятия решения на ноябрь, чтобы успеть найти выход из сложившейся ситуации.

И в то время, как Juul и остальные производители электронных сигарет предпринимают меры по усилению ограничения доступа к своей продукции у молодежи, Брид и различные организации ставят им в вину преднамеренное привлечение молодежной аудитории.

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