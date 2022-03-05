Электронные сигареты оказались опаснее, чем раньше предполагалось

В рамках исследования были изучены данные 600 тысяч человек. Из них 9% регулярно курили электронные сигареты и наблюдали у себя симптоматику преддиабета.

После расчётов выяснилось, что курильщики вейпов в 1,54 раза больше подвержены риску развития диабета второго типа по сравнению с теми, кто не курил электронные сигареты.

По мнению специалистов, причина — никотин, обработанный таким образом, который может влиять на выработку инсулина.

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