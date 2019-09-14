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Электронные сигареты вызвали ранее неизвестную форму пневмонии

Врачи полагают, что воспаление легких будет продолжать очень долго
По предварительным данным, неизвестной ранее болезнью вейперов может оказаться новая форма липоидной пневмонии.

Согласно отчетам, опубликованным в журнале “New England Journal of Medicine”, американские врачи полагают, что у пострадавших вейперов развилась неизвестная ранее форма липодной пневмонии. Она развилась вследствие попадания маслянистой жидкости в легкие. До этого полагалось, что причиной болезни служит ацетат витамина Е, поскольку он был найден почти во всех наполнениях для вейпа, которые использовали пострадавшие. Но однозначных данных, которые бы это подтвердили, не нашлось.

“Если связанное с вейпингом поражение легких — это форма липоидной пневмонии, то это что-то новое. Здесь воспаление легких не ограничивается конкретной областью и продолжается довольно долго”, - сообщают врачи.

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