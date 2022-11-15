Электронные водительские права теперь можно добавить во ВКонтакте

12:17, 15 ноября 2022
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Электронные водительские права теперь можно добавить во ВКонтактеПока что в тестовом режиме
ВКонтакте продолжает обрастать интересными возможностями. На этот раз, например, в соцсети появилось мини-приложение «Авто».
В него, используя Госуслуги, можно добавить водительское удостоверение и СТС. В дальнейшем эти документы можно будет показывать инспектору ГИБДД.
Сообщается, что на данный момент новый сервис находится на этапе тестирования, хоть и доступно всем желающим. Данный статус накладывает ограничения. Например, водители до полноценного запуска должны будут возить с собой документы.
Если же вы всё-таки хотите попробовать новую функцию, то надо выполнить ряд несложных действий:
- Зайти в приложение ВКонтакте
- Во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»
- Выбрать раздел «Авто»
- Авторизоваться через «Госуслуги». Переход на портал и обратно произойдёт автоматически
- В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети
- Сотрудник ГАИ будет последовательно сканировать три QR-кода, появляющиеся на смартфоне шофёра