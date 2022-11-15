Наука и технологии
12:17, 15 ноября 2022
1 мин.

Электронные водительские права теперь можно добавить во ВКонтакте

Пока что в тестовом режиме

ВКонтакте продолжает обрастать интересными возможностями. На этот раз, например, в соцсети появилось мини-приложение «Авто».

Электронные водительские права теперь можно добавить во ВКонтакте

В него, используя Госуслуги, можно добавить водительское удостоверение и СТС. В дальнейшем эти документы можно будет показывать инспектору ГИБДД.

Сообщается, что на данный момент новый сервис находится на этапе тестирования, хоть и доступно всем желающим. Данный статус накладывает ограничения. Например, водители до полноценного запуска должны будут возить с собой документы.

Если же вы всё-таки хотите попробовать новую функцию, то надо выполнить ряд несложных действий:

  1. Зайти в приложение ВКонтакте
  2. Во вкладке «Сервисы» открыть мини-приложение «Госуслуги»
  3. Выбрать раздел «Авто»
  4. Авторизоваться через «Госуслуги». Переход на портал и обратно произойдёт автоматически
  5. В приложении появятся сведения об автомобиле, загрузятся данные СТС и водительского удостоверения. Ими можно будет воспользоваться в любой момент прямо из соцсети
  6. Сотрудник ГАИ будет последовательно сканировать три QR-кода, появляющиеся на смартфоне шофёра
Источник фото:tadviser.ru
Источник:Telegram
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