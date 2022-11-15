Электронные водительские права теперь можно добавить во ВКонтакте

В него, используя Госуслуги, можно добавить водительское удостоверение и СТС. В дальнейшем эти документы можно будет показывать инспектору ГИБДД.

Сообщается, что на данный момент новый сервис находится на этапе тестирования, хоть и доступно всем желающим. Данный статус накладывает ограничения. Например, водители до полноценного запуска должны будут возить с собой документы.

Если же вы всё-таки хотите попробовать новую функцию, то надо выполнить ряд несложных действий: