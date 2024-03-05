Электросамокат Xiaomi Pro Max 4 поступил в продажу за пределами Китая

Электросамокат Xiaomi Pro Max 4 поступил в продажу за пределами КитаяПо очень приятной цене
Этот стильный складной аппарат, о котором мы уже говорили ранее в этом году, сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, обещая улучшить опыт поездок для пользователей по всему миру.
Развивая успех своего предшественника, 4 Pro Plus, модель 4 Pro Max получила несколько обновлений, которые улучшили характеристики электросамоката.
Одной из главных особенностей является двигатель мощностью 960 Вт, который обеспечивает три режима скорости и максимальную скорость 25 км/ч.
Важным улучшением является двухцилиндровая подвеска спереди, которая меняет правила игры при езде по неровной местности. Модель имеет немного больший и тяжелый корпус (21.3 кг), что обеспечивает стабильность и делает ее надежным выбором для ежедневных поездок.
Аккумулятор самоката обеспечивает впечатляющий запас хода до 60 км. И это вместе с быстрой зарядкой!
На данный момент Xiaomi 4 Pro Max можно купить в MediaMarkt в Германии за €599.99.