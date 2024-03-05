Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Наука и технологии
Опубликовано 05 марта 2024, 13:18
1 мин.

Электросамокат Xiaomi Pro Max 4 поступил в продажу за пределами Китая

По очень приятной цене
Китайский гигант Xiaomi выпустил на мировой рынок электросамокат Pro Max 4.

Этот стильный складной аппарат, о котором мы уже говорили ранее в этом году, сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, обещая улучшить опыт поездок для пользователей по всему миру.

Развивая успех своего предшественника, 4 Pro Plus, модель 4 Pro Max получила несколько обновлений, которые улучшили характеристики электросамоката.

Одной из главных особенностей является двигатель мощностью 960 Вт, который обеспечивает три режима скорости и максимальную скорость 25 км/ч.

Электросамокат Xiaomi Pro Max 4 поступил в продажу за пределами Китая
© Gizmochina

Важным улучшением является двухцилиндровая подвеска спереди, которая меняет правила игры при езде по неровной местности. Модель имеет немного больший и тяжелый корпус (21.3 кг), что обеспечивает стабильность и делает ее надежным выбором для ежедневных поездок.

Аккумулятор самоката обеспечивает впечатляющий запас хода до 60 км. И это вместе с быстрой зарядкой!

На данный момент Xiaomi 4 Pro Max можно купить в MediaMarkt в Германии за €599.99.

Источник:Gizmochina
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Электросамокат
,
#XIAOMI