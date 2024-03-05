Электросамокат Xiaomi Pro Max 4 поступил в продажу за пределами Китая

Этот стильный складной аппарат, о котором мы уже говорили ранее в этом году, сочетает в себе передовые технологии и продуманный дизайн, обещая улучшить опыт поездок для пользователей по всему миру.

Развивая успех своего предшественника, 4 Pro Plus, модель 4 Pro Max получила несколько обновлений, которые улучшили характеристики электросамоката.

Одной из главных особенностей является двигатель мощностью 960 Вт, который обеспечивает три режима скорости и максимальную скорость 25 км/ч.