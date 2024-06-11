Электросамокаты подключат к системе ЭРА-ГЛОНАСС

Минтранс предложил законопроект, расширяющий функции системы экстренного реагирования ЭРА-ГЛОНАСС, добавив в неё электросамокаты и беспилотники. Если документ примут, закон вступит в силу в марте 2025 года. Эта мера объясняется ростом популярности городского транспорта и необходимостью повышения безопасности.

Система ЭРА-ГЛОНАСС в основном используется для экстренного реагирования на ДТП. Однако с новыми изменениями она сможет мониторить и другие виды транспорта. Для электросамокатов это особенно актуально из-за их растущей популярности — парк кикшеринговых самокатов в России ежегодно увеличивается на 60-70% и уже превысил 300 тысяч.

Расширение системы потребует установки новых датчиков на транспортные средства, что может привести к дополнительным затратам для кикшеринговых сервисов. Однако это повысит уровень безопасности, так как при авариях и инцидентах помощь будет вызываться оперативно. Также это даст качественную статистику для улучшения законодательства и условий эксплуатации.