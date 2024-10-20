Электросамокаты в РФ разрешат использовать только с 16 лет

На недавнем совещании правительства, где собрались представители разных министерств и ведомств, решено ввести новые правила для использования средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России. Теперь управлять ими смогут только те, у кого есть водительские права, а передвигаться по тротуарам и проезжей части на СИМ будет запрещено. Минимальный возраст для управления такими транспортными средствами установят на уровне 16 лет.

Среди участников совещания были представители Минтранса, МВД, Минпромторга и других ведомств. Они пришли к выводу, что необходимо отрегулировать использование СИМ, так как пешеходы и водители давно просят убрать электросамокаты с тротуаров и дорог. Глава комитета Госдумы по транспорту, Евгений Москвичёв, отметил, что полное запрещение СИМ не планируется, но в местах, где это возможно, их нужно ограничивать. На данный момент министерства займутся подготовкой инфраструктуры для безопасного передвижения.

В компании «МТС Юрент» сообщили, что уже ограничили возраст пользователей кикшеринга до 18 лет, а несовершеннолетние блокируются. Они также считают, что полный запрет на СИМ — это не лучший подход, ведь, по данным, около 30 миллионов россиян хотя бы раз пользовались такими услугами. Однако многие эксперты отмечают, что новое регулирование требует доработки. Остаётся нерешённым вопрос, как контролировать владельцев собственных электросамокатов, и кто будет отвечать за нарушения. Кроме того, нужно найти средства для организации обучения и получения прав на управление СИМ.