Электросамокаты в РФ замедлят до 10 км/с при движении по тротуару

В России для пользователей электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) могут ввести ограничения на скорость до 10 км/ч вблизи пешеходов. Проект нового постановления, разработанный Минтрансом, уже опубликован на официальном портале. В пояснительной записке говорится, что важно учитывать негативное восприятие СИМ на тротуарах, поэтому установление чётких правил передвижения поможет снизить риски столкновений и улучшить комфорт пешеходов.

Кроме ограничения скорости, Минтранс хочет уточнить, что такое СИМ, а также ввести правила для их остановки и стоянки. Запретят также перевозку пассажиров на этих транспортных средствах, и появится новый дорожный знак, указывающий на места, где движение СИМ запрещено. Ведомство также планирует ввести понятие «лицо, использующее СИМ», что позволит применять к ним правила дорожного движения и накладывать административные штрафы за их нарушение.

Также Минтранс предложил ставить на учёт электросамокаты, электровелосипеды и мопеды, так как они имеют схожие характеристики с СИМ. Ведомство объединяет их в новую категорию «средства микромобильности». В сообщении министерства говорится, что на дорогу будут допускаться только те средства, которые есть в реестре, что поможет повысить безопасность на дорогах.