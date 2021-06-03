Инициаторами нововведения стали члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Причем изменения могут затронуть не только управление электросамокатами, но и другими средствами передвижения, в числе которых сигвеи, моноколеса и прочие.

По задумке, электросамокатам могут начать присваивать номерные знаки и внести их в ПДД. Таким образом их определят как мобильное электрическое транспортное средство и назовут особенности их использования. Представители СПЧ уверены, что таким транспортным средствам необходимо ограничить скорость, учитывая возраст водителя. Помимо прочего предлагается ввести обязательное страхование гражданской ответственности арендаторов и сотрудников курьерских служб, которые передвигаются по городу с помощью таких средств.