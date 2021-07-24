Электросамокаты Xiaomi и Ninebot продаются со скидками до 16 тысяч рублей

Сэкономить 16 тысяч рублей можно на покупке модели Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2. Напомним, что в обычное время ее продают за 54 990 рублей, тогда как сейчас она доступна за 38 990. Максимальная скорость электросамоката — 25 км/ч, а максимальная дальность поездки достигает 45 км.

На 10 тысяч дешевле можно ухватить Ninebot KickScooter Air T15 — цена упала с 45 990 рублей до 35 990. Пробег на одном заряде составляет 12 км, тогда как максимальная скорость — 20 км/ч.

На 11 тысяч подешевел HIPER Model A. Данная модель обеспечивает скорость до 35 км/ч, в то время как заряда аккумулятора достаточно для 32 км пути.

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