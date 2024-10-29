Наука и технологии
Опубликовано 29 октября 2024, 22:30
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Электросамокаты Яндекса будут замедляться при обнаружении двух пользователей

Это позволит повысить безопасность на дорогах
Яндекс начнёт замедлять электросамокаты до скорости пешехода, если обнаружит, что на одном самокате два человека
Электросамокаты Яндекса будут замедляться при обнаружении двух пользователей
© Яндекс

«Яндекс» представил новую технологию, призванную снизить количество нарушений на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Новая система с помощью IoT-модуля и машинного обучения автоматически замедляет самокат до 5 км/ч, если обнаруживает, что на нём находится больше одного человека. Это помогает предотвращать потенциально опасные ситуации и способствует соблюдению правил дорожного движения.

Первые тесты технологии уже прошли на полигонах, где система продемонстрировала точность срабатывания свыше 95%. «Яндекс» планирует внедрить нововведение уже к весеннему сезону 2025 года, улучшив безопасность для всех участников движения. Разработчики отмечают, что система использует более 120 параметров для анализа, таких как угол наклона и ускорение, чтобы отличить, когда на самокате едут вдвоём.

Система настроена на распознавание именно резких изменений в движении, что позволяет избежать ложных срабатываний. Например, если человек с тяжёлым рюкзаком воспользуется самокатом, он продолжит движение, как обычно. Однако, если пассажир попытается взять с собой ребёнка, система замедлит транспорт для безопасного передвижения.