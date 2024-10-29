Электросамокаты Яндекса будут замедляться при обнаружении двух пользователей

«Яндекс» представил новую технологию, призванную снизить количество нарушений на средствах индивидуальной мобильности, таких как электросамокаты. Новая система с помощью IoT-модуля и машинного обучения автоматически замедляет самокат до 5 км/ч, если обнаруживает, что на нём находится больше одного человека. Это помогает предотвращать потенциально опасные ситуации и способствует соблюдению правил дорожного движения.

Первые тесты технологии уже прошли на полигонах, где система продемонстрировала точность срабатывания свыше 95%. «Яндекс» планирует внедрить нововведение уже к весеннему сезону 2025 года, улучшив безопасность для всех участников движения. Разработчики отмечают, что система использует более 120 параметров для анализа, таких как угол наклона и ускорение, чтобы отличить, когда на самокате едут вдвоём.

Система настроена на распознавание именно резких изменений в движении, что позволяет избежать ложных срабатываний. Например, если человек с тяжёлым рюкзаком воспользуется самокатом, он продолжит движение, как обычно. Однако, если пассажир попытается взять с собой ребёнка, система замедлит транспорт для безопасного передвижения.