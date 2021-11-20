Электросамолёт Rolls-Royce установил рекорд скорости

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Электросамолёт Rolls-Royce установил рекорд скоростиА ведь впервые аппарат поднялся в воздух лишь пару месяцев назад
Компания Rolls-Royce опубликовала результаты свежих испытаний своего электрического самолёта Spirit of Innovation. Аппарат сумел разогнаться до 623 км/ч, что делает модель «самым быстрым полностью электрическим самолётом в мире».
При этом представители компании также заявили, что хотят зафиксировать сразу три достижения: разгон до 555,9 км/ч на дистанции в 3 км, скорость в 532,1 км/ч на дистанции в 15 км и подъём на высоту 3000 метров за 202 секунды.
По последним данным, в Spirit of Innovation используется 400-киловаттная электрическая силовая установка. Отличительной особенностью самолёта стал его «самый энергоёмкий блок батарей из когда-либо созданных в авиакосмической отрасли».
Напомним, что первый тестовый полёт электросамолёта Rolls-Royce состоялся совсем недавно — в сентябре 2021 года. Тогда аппарат поднялся в воздух на 15 минут.
Источник: CNBC