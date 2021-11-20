Электросамолёт Rolls-Royce установил рекорд скорости

При этом представители компании также заявили, что хотят зафиксировать сразу три достижения: разгон до 555,9 км/ч на дистанции в 3 км, скорость в 532,1 км/ч на дистанции в 15 км и подъём на высоту 3000 метров за 202 секунды.

По последним данным, в Spirit of Innovation используется 400-киловаттная электрическая силовая установка. Отличительной особенностью самолёта стал его «самый энергоёмкий блок батарей из когда-либо созданных в авиакосмической отрасли».