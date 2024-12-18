Электросеть США и Канады не выдержит нагрузок ИИ

Прогнозируется, что летом потребление электроэнергии увеличится на 132 гигаватта, а зимой — на 149 гигаватт. Это значительно выше ранее озвученных цифр. При этом в ближайшие десять лет в США и Канаде планируется закрытие более 115 гигаватт угольных электростанций, что также усугубляет ситуацию.

Чтобы справиться с увеличением нагрузки, потребуется не только наращивание мощности генерации, но и модернизация энергетической инфраструктуры, в том числе трансформаторов и линий электропередач. Однако, как отмечают эксперты, улучшения происходят слишком медленно, чтобы успеть вовремя адаптировать сети.

Существующие решения, такие как возвращение к ядерной энергетике, становятся актуальными на фоне недостаточной мощности возобновляемых источников энергии. Также обсуждается возможность использования аккумуляторов в домах для хранения энергии, чтобы снизить нагрузку на сеть в пиковые моменты.

NERC предупреждает, что в условиях текущих изменений энергетической инфраструктуры, дефицит мощностей может привести к нехватке энергии в большинстве регионов Северной Америки в ближайшие десять лет.