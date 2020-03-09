Электростанция занялась майнингом биткоинов при помощи "лишней" энергии

Если верить данным американского издания Bloomberg, частная инвестиционная компания, которая и выступила с инициативой по подобному использованию “лишней” электроэнергии, установила порядка 7 тыс единиц майнингового оборудования, благодаря чему и удалось достигнуть столь высоких показателей добычи биткоина. Таким образом, электростанция в день генерирует криптовалюты на 45 тыс долларов или 3 млн рублей!

Напомним, что сама электростанция была построена еще в начале XX века — в 1937 году. Изначально она работала лишь на угле, но в дальнейшем ее переоборудовали, благодаря чему комплекс начал работать на природном газе.