Электротакси появится в российском регионе уже в 2022 году

Теперь же стало известно, что в Татарстане запланировали запустить сервис такси на базе электромобилей. Причём сделать это могут уже в 2022 году.

В настоящее время есть инвесторы, заинтересованные в проекте, а также предусмотрена возможность привлечения в проект федеральных субсидий. При содействии со стороны Республики Татарстан, первые электротакси могут появиться уже в первой половине 2022 года. Пресс-служба «Концерна Радиоэлектронных технологий»

На данный момент нет никакой информации о том, кто выступит оператором проекта. Ясно лишь, что в тех регионах, где будет запущена свежая программа, сформируются рабочие группы, которые и займутся выбором операторов, а также точной даты запуска первых электротакси.