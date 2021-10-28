Электротакси появится в российском регионе уже в 2022 году

Наука и технологии
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Электротакси появится в российском регионе уже в 2022 годуПричём в ближайшее время
Тема электромобилей за последние несколько лет набрала заметную популярность. В России даже можно встретить собственные наработки в этом направлении.
Теперь же стало известно, что в Татарстане запланировали запустить сервис такси на базе электромобилей. Причём сделать это могут уже в 2022 году.
В настоящее время есть инвесторы, заинтересованные в проекте, а также предусмотрена возможность привлечения в проект федеральных субсидий. При содействии со стороны Республики Татарстан, первые электротакси могут появиться уже в первой половине 2022 года. Пресс-служба «Концерна Радиоэлектронных технологий»
На данный момент нет никакой информации о том, кто выступит оператором проекта. Ясно лишь, что в тех регионах, где будет запущена свежая программа, сформируются рабочие группы, которые и займутся выбором операторов, а также точной даты запуска первых электротакси.
Источник: РБК