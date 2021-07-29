Электротакси установило новый рекорд, пролетев почти 250 км от одного заряда

Наука и технологии
Сегодня в 10:47
Электротакси установило новый рекорд, пролетев почти 250 км от одного зарядаБудущее ближе, чем нам кажется
Стартап Joby Aviation из США поделился свежим успехом. Аэротакси, разработанное внутри компании, сумело установить новый рекорд, преодолев расстояние в 249 км на одном заряде аккумулятора.
В Joby Aviation заявили, что это достижение стало реальным благодаря современным аккумуляторным технологиям. Также они назвали данный полёт «первым шагом к воздушным перевозкам без выбросов вредных веществ» на немалые расстояния, пишет SlashGear.
Отметим, что стартап занимается разработкой аэротакси уже более 10 лет. Их вариант летательного аппарата представляет из себя конвертоплан с шестью электромоторами и вместимостью до четырёх пассажиров. При этом скорость полёта устройства составляет до 321,9 км/ч.
Ожидается, что запуск первых устройств для передвижения внутри США состоится уже в 2024 году.