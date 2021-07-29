Электротакси установило новый рекорд, пролетев почти 250 км от одного заряда

В Joby Aviation заявили, что это достижение стало реальным благодаря современным аккумуляторным технологиям. Также они назвали данный полёт «первым шагом к воздушным перевозкам без выбросов вредных веществ» на немалые расстояния, пишет SlashGear.

Отметим, что стартап занимается разработкой аэротакси уже более 10 лет. Их вариант летательного аппарата представляет из себя конвертоплан с шестью электромоторами и вместимостью до четырёх пассажиров. При этом скорость полёта устройства составляет до 321,9 км/ч.

Ожидается, что запуск первых устройств для передвижения внутри США состоится уже в 2024 году.