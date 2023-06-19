Электрозвонок в Оксфордском университете работает от одной батарейки уже более 180 лет

Он был собран и приобретён ещё в 1840 году Робертом Уокером, священником и физиком. Сегодня устройство находится в коридоре рядом с фойе Кларендонской лаборатории и изолирован двойным стеклом.

Из-за такой серьёзной защиты, звук звона колокола уже не слышен. Но сообщается, что он до сих пор работает и звонит, спустя более 180 лет.

Хотя точная природа источника энергии колокола до сих пор неясна, известно, что он очень энергоэффективен. Электростатическая сила, используемая для раскачивания шарика, требует высокого напряжения, но передача заряда между колоколами минимальна.

Батарея Оксфордского электрического колокола, которая питает его движение, оценивается Книгой рекордов Гиннесса как самая долговечная в мире. И пусть её точное содержание неизвестно, столь удивительное устройство продолжает приятно впечатлять исследователей.