Русские роботы в американских магазинах и «межпланетные» люди по версии Илона Маска — видеоновости недели

Что говорит россиянин при встрече с роботом? Правильно — «соедините с оператором». А вот в США уже охотно используют роботов. И не только в войне, а даже в магазинах. И не американских, а российских. Об этом и других новостях недели в видеовыпуске вам расскажет... наш робот-телеведущая Елена.