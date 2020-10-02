Наука и технологии
Сегодня 16:54
Русские роботы в американских магазинах и «межпланетные» люди по версии Илона Маска — видеоновости недели
Заправлены в планшеты космические карты...
Что говорит россиянин при встрече с роботом? Правильно — «соедините с оператором». А вот в США уже охотно используют роботов. И не только в войне, а даже в магазинах. И не американских, а российских. Об этом и других новостях недели в видеовыпуске вам расскажет... наш робот-телеведущая Елена.
Помимо роботов сегодня затронем темы самолётов на новом топливе (не электромобилями едиными происходит революция), а ещё напомним, как Илон Маск представляет себе будущих людей-граждан нескольких планет сразу. По традиции, спасибо SberDevices за предоставленного робота, провайдерам за предоставленный интернет и Кириллу с Мефодием за предоставленные буквы. Всем приятного просмотра и хороших выходных!