Наука и технологии
Сегодня 05:37
Ноутбук с гибким экраном вместо клавиатуры за 330 тысяч не хотите ли?
И ведь его будут продавать! И ведь кто-то купит!
Сегодня в видеовыпуске главных новостей недели робот-Елена расскажет вам о необычном внешне (и даже по типу процессора) бешено дорогом первом в мире гибком ноутбуке Lenovo, о возвращении игры Mortal Kombat к внешности героев из VHS-кинофильма, и о том, как роботы будут эвакуировать раненных на поле боя.
Главные новости недели с Еленой
Если вы до сих пор не в курсе, какой ещё робот-Елена, напоминаем вам, что эта миледа не настоящая, а запрограммированная алгоритмами человеческая оболочка (цифровой аватар), которую создали SberDevices, а затем использовала для своих видеовыпусков Ferra в доме, который построил Джек. Не болейте и хорошего вам дня!