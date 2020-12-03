Ноутбук с гибким экраном вместо клавиатуры за 330 тысяч не хотите ли?

Если вы до сих пор не в курсе, какой ещё робот-Елена, напоминаем вам, что эта миледа не настоящая, а запрограммированная алгоритмами человеческая оболочка (цифровой аватар), которую создали SberDevices, а затем использовала для своих видеовыпусков Ferra в доме, который построил Джек. Не болейте и хорошего вам дня!