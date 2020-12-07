Роботы стали скульпторами, а Илон рассказал о планах заселить Марс людьми

Сначала скульптурами занимались гении, потом — ремесленники или пропагандисты, а сегодня — роботы. А если подключить натренированную нейросеть, то с роботизированной рукой они и неведомых зверушек вам налепят.

Чем заниматься людям? Если из высокого — заселять Марс. Илон Маск подскажет, в какой именно год. А если из глубокого — можете посмотреть видеотрансляцию из Марианской впадины. Той самой, которая самая глубокая точка Земли. Так что отправка видео «из какой-то дыры» — это не про сельскую местность в глубинке, а серьёзное занятие для глубоководных аппаратов. Не переключайтесь, у нас интересно!