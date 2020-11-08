Xbox One X искусственно замедляют, а японцы ходят в обнимку с рукой робота

Это по-прежнему Ferra, робот-Елена из SberDevices в роли телеведущей, и сборник впечатляющих (в разную сторону) новостей недели. У нас тут запланированное устаревание мощных современных консолей, извращения одиноких японцев в поиске друзей и компьютеризированная скатерть от... Microsoft. Будет интересно!