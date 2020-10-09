Самые популярные игры за пять лет и наушники, которые подстраиваются под ухо — итоги недели с Еленой

Во-первых, потому что появились графики самых популярных игр с 2015 по 2020 год, а во-вторых, потому что PlayStation 5 перестала быть нарисованной компьютерами моделькой в рекламных видеороликах, и наконец попала к обзорщикам — уже есть первые вердикты и впечатления. А ещё на этой неделе появились первые наушники, которые подстраиваются под уши (обычно, как вы понимаете, происходит наоборот, и это вам приходится превозмогать-привыкать к новой модели). В общем, есть о чём поговорить.