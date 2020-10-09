Наука и технологии
Сегодня 17:20
Самые популярные игры за пять лет и наушники, которые подстраиваются под ухо — итоги недели с Еленой
Неделя выдалась игровой
Сегодня мы с вами поговорим о прошлом и будущем компьютерных игр.
Во-первых, потому что появились графики самых популярных игр с 2015 по 2020 год, а во-вторых, потому что PlayStation 5 перестала быть нарисованной компьютерами моделькой в рекламных видеороликах, и наконец попала к обзорщикам — уже есть первые вердикты и впечатления. А ещё на этой неделе появились первые наушники, которые подстраиваются под уши (обычно, как вы понимаете, происходит наоборот, и это вам приходится превозмогать-привыкать к новой модели). В общем, есть о чём поговорить.
Новости с Еленой - 9 октября 2020 г.
Если вас занесло сюда впервые, знайте — вы просмотрели видеовыпуск с телеведущей-роботом (цифровым аватаром) Еленой, которую создали в SberDevices и передали нам на гаджетописательскую службу. Всем спасибо за внимание и хороших выходных!