Робот Елена о передаче эмоций сквозь маску и гибриде велосипеда с автомобилем

Даже когда ничего не предвещает, все перешёптываются о скорой второй волне коронавируса. И на случай, когда общаться придётся строго с людьми в масках, а вы не можете понять, улыбаются они или хмурятся, изобрели маску, которая умеет рисовать ваши эмоции для окружающих.

А заодно вы проверите, умеет ли реалистично рисовать эмоции роботизированная телеведущая, потому что это далеко не все новости в сегодняшнем видеодайджесте. Приятного просмотра и хороших выходных!