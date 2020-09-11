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Робот Елена о передаче эмоций сквозь маску и гибриде велосипеда с автомобилем
Оставь надежду, всяк маску носящий
Сегодня в видеовыпуске новостей с цифровой телеведущей Еленой (дочерью SberDevices, племянницей Ferra.ru) у нас две новости о технике, и одна о людях.
Даже когда ничего не предвещает, все перешёптываются о скорой второй волне коронавируса. И на случай, когда общаться придётся строго с людьми в масках, а вы не можете понять, улыбаются они или хмурятся, изобрели маску, которая умеет рисовать ваши эмоции для окружающих.
А заодно вы проверите, умеет ли реалистично рисовать эмоции роботизированная телеведущая, потому что это далеко не все новости в сегодняшнем видеодайджесте. Приятного просмотра и хороших выходных!
Новости с Еленой - 11 сентября 2020 г.