Все обсуждают, как программировать роботов, а у нас робот рассказывает, как программировать людей!

Сегодня в нашем совместном со SberDevices еженедельном выпуске новостей виртуальный аватар Елена расскажет вам, в каких случаях «промывка мозгов» гаджетами идёт человеку на пользу (а не как с российскими ток-шоу на ТВ) и помогает изучать иностранные языки, как организовать утреннюю пробежку наперегонки с роботом, и кто превзошёл Tesla по технологичности электромобилей. Всем динамического развития, покорных машин и хороших выходных!