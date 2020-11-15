Тараканов превратили в роботов, а интернет теперь прокладывают не кабелями, а «световыми пушками»

...или «страшно-полезные».

В общем, сегодня говорим о том, как учёные сделали из живых тараканов компьютерно-управляемые модели, как Google начал прокладывать в Африке интернет без кабелей, и почему смартфоны в пластиковом корпусе лучше вездесущих стеклянных вариантов.