Наука и технологии
Сегодня 12:03
Тараканов превратили в роботов, а интернет теперь прокладывают не кабелями, а «световыми пушками»
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«Страшно полезные» технологии.
...или «страшно-полезные».
В общем, сегодня говорим о том, как учёные сделали из живых тараканов компьютерно-управляемые модели, как Google начал прокладывать в Африке интернет без кабелей, и почему смартфоны в пластиковом корпусе лучше вездесущих стеклянных вариантов.
Как всегда, передаём спасибо SberDevices за предоставленного робота Елену, и «интернеты» за предоставленные новости на любой вкус.