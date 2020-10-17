Наука и технологии
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Первый смартфон с отстёгивающейся камерой и попытка правительства США отнять Chrome у Google — итоги недели
Редкая неделя, когда все новости хорошие
За долгие годы мы повидали смартфоны с подключаемой камерой к разъёму для зарядки, выезжающей из корпуса камерой, либо вообще объективом, как у фотоаппарата, но в мобильнике. Но китайцы придумали камеры в мобильнике на магнитных креплениях, и не только для того, чтобы докупать новую камеру без смены смартфона.
Тем временем американские чиновники пытаются раздробить Google на много маленьких компаний, а российские работодатели активно внедряют роботов, но умудряются делать это не в ущерб вакансиям для людей. Обо всём этом рассказываем в видеовыпуске новостей недели с роботом-Еленой.
Кстати, роботом Елены мы называем не только из-за её невозмутимости, но потому что это действительно не человек, а набор реалистичных алгоритмов для цифрового аватара разработки SberDevices + с нашей, ферровской болтологией :)
Всем спасибо за просмотр и хороших выходных!