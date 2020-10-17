Первый смартфон с отстёгивающейся камерой и попытка правительства США отнять Chrome у Google — итоги недели

Кстати, роботом Елены мы называем не только из-за её невозмутимости, но потому что это действительно не человек, а набор реалистичных алгоритмов для цифрового аватара разработки SberDevices + с нашей, ферровской болтологией :)

Всем спасибо за просмотр и хороших выходных!