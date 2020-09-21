Наука и технологии
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Россия создала корпус iPhone из метеоритов, а Япония превратила уличные туалеты в фонари — видеоновости недели
Приятно знать, что не только в РФ любят заниматься странными вещами
Если кто-нибудь скажет вам, что перевелись на Руси и за морями добры молодцы, которые умеют скрещивать ежа с ужом, не верьте!
Всего одна неделя доказывает, что не перевелись — причём ни в нашей необъятной, ни в Азии.
Например, «самураи» переделали общественный туалет под уличную лампу (каждый раз, когда захожу в кабинку, об этом мечтаю, ага). А в России для ещё не вышедшего, но полностью рассекреченного по габаритам iPhone 12, создали тюнинговый корпус из кусочков метеорита. А ещё татуировки научились набивать на расстоянии через мобильный интернет... Как всё это выглядит, зачем нужно, и что, блин, вообще происходит, расскажет наша виртуальная ведущая новостей Елена в еженедельном видеодайджесте.
Спасибо Ферре и SberDevices за это — братских компаний союз вековой, и так далее. Приятного просмотра!
Новости с Еленой - 21 сентября 2020