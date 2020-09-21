Россия создала корпус iPhone из метеоритов, а Япония превратила уличные туалеты в фонари — видеоновости недели

Всего одна неделя доказывает, что не перевелись — причём ни в нашей необъятной, ни в Азии.

Например, «самураи» переделали общественный туалет под уличную лампу (каждый раз, когда захожу в кабинку, об этом мечтаю, ага). А в России для ещё не вышедшего, но полностью рассекреченного по габаритам iPhone 12, создали тюнинговый корпус из кусочков метеорита. А ещё татуировки научились набивать на расстоянии через мобильный интернет... Как всё это выглядит, зачем нужно, и что, блин, вообще происходит, расскажет наша виртуальная ведущая новостей Елена в еженедельном видеодайджесте.

Спасибо Ферре и SberDevices за это — братских компаний союз вековой, и так далее. Приятного просмотра!