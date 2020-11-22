Первый в мире смартфон-рулон и бой пилота истребителя с системой ИИ — видеоновости недели

В дополнение к паспорту правительство России начнёт хранить в интернет-сервисе сканы вашего лица и отпечатки пальцев — трепещите, и всё такое... В это же время американцы тренируют пилотов истребителей боями против искусственного интеллекта, а в Китае создали смартфон-рулон, в котором можно растянуть дисплей до более высокой диагонали. Кто там сказал, что технологии не развиваются и удивляться нечему?