Наука и технологии
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Первый в мире смартфон-рулон и бой пилота истребителя с системой ИИ — видеоновости недели
Футуристичнее уже некуда
В дополнение к паспорту правительство России начнёт хранить в интернет-сервисе сканы вашего лица и отпечатки пальцев — трепещите, и всё такое... В это же время американцы тренируют пилотов истребителей боями против искусственного интеллекта, а в Китае создали смартфон-рулон, в котором можно растянуть дисплей до более высокой диагонали. Кто там сказал, что технологии не развиваются и удивляться нечему?
Новости с Еленой - 22 ноября 2020
Если вы вдруг забыли, вы только что просмотрели выпуск с ведущей-роботом (цифровым аватаром) Еленой разработки SberDevices. Да здравствуют машины, и до новых встреч!