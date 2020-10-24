Вы купили телевизор Xiaomi за 500 тысяч рублей. Что может пойти не так?

Когда мы тестируем недорогие смартфоны и телевизоры Xiaomi, сама собой приходит мысль: «И это бюджетные устройства! А представьте, насколько крутыми бы они были, если бы Xiaomi воплотили что-то без оглядки на дешевизну?». И вот появился футуристичный супер-флагманский и т.д. прозрачный телевизор Xiaomi стоимостью примерно 500 тысяч рублей. Но пользоваться им оказалось больно и некомфортно. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать, поглядите сами на это в нашем видеовыпуске новостей недели. Заодно узнаете, как фильмы реалистично воссоздают в компьютерных играх, и как блогеры без поддержки военных создали джедайский меч, способный поджигать предметы: