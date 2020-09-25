Наука и технологии
Сегодня 17:03
Робот Елена в шоке от новых способов открытия автомобиля. И мы тоже
А автомобили в шоке от цифровой симуляции телеведущей
Сегодня в еженедельном видеодайджесте новостей говорим о планах сделать разблокировку автомобилей сделают похожей на разблокировку смартфона, и о том, какие страны собираются бурить Луну и исследовать космос для добычи новых полезных ископаемых. Не будем ничего спойлерить, все подробности — в «видосе».
По традиции для тех, кто впервые открыл видеовыпуском и задался вопросом «Кто все эти люди?», сообщаем, что в главной роли на видео и не человек вовсе. А цифровой аватар, виртуальная программируемая копия Елена, внешность и речь которой спроектировали в SberDevices. Да-да, почти как в «Бегущем по лезвию», только у нас взамен «Бегущая по Ферре», а это интригует гораздо больше, согласитесь. И мы, как видите, определили Елену на службу в «новостные войска» нашего сайта.
Всем приятного просмотра, хороших выходных, и да пребудет с вами сила!
Новости с Еленой - 25 сентября 2020