Робот Елена в шоке от новых способов открытия автомобиля. И мы тоже

По традиции для тех, кто впервые открыл видеовыпуском и задался вопросом «Кто все эти люди?», сообщаем, что в главной роли на видео и не человек вовсе. А цифровой аватар, виртуальная программируемая копия Елена, внешность и речь которой спроектировали в SberDevices. Да-да, почти как в «Бегущем по лезвию», только у нас взамен «Бегущая по Ферре», а это интригует гораздо больше, согласитесь. И мы, как видите, определили Елену на службу в «новостные войска» нашего сайта.

Всем приятного просмотра, хороших выходных, и да пребудет с вами сила!