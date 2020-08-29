Робот Елена о третьей руке для российских солдат и первых смартфонах с невидимой селфи-камерой

Для гражданских у нас есть информация о способе пережить самоизоляцию в компьютерной игре, и о том, кто первым выпустит смартфоны с невидимой селфи-камерой под экраном. Обо всём в видеовыпуске новостей расскажет наша «дочь полка́» — обаятельный робот Елена в нашем совместном с SberDevices проекте. Приятного просмотра!