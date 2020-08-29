Наука и технологии
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Робот Елена о третьей руке для российских солдат и первых смартфонах с невидимой селфи-камерой
Такое вот ближайшее будущее
Говорят, собаке пятая нога, если бы она была, нигде не пригодилась бы. А вот третья рука для российских военных может оказаться кстати, как утверждают создатели экзоскелета.
Для гражданских у нас есть информация о способе пережить самоизоляцию в компьютерной игре, и о том, кто первым выпустит смартфоны с невидимой селфи-камерой под экраном. Обо всём в видеовыпуске новостей расскажет наша «дочь полка́» — обаятельный робот Елена в нашем совместном с SberDevices проекте. Приятного просмотра!