Наука и технологии
Сегодня 15:47
Встречайте первого робота, которому страшно смотреть в глаза (нет, не телеведущую)
Итоги недели на видео
Дамы и господа, сегодня Хэллоуин — день, в который полагается бояться не только коронавируса или курса рубля, но и более необычных вещей. Рассказываем в видеоитогах недели о новых способах напугать людей осенью 2020 года.
Вы таки будете смеяться, но сегодня у нас на видео один робот (цифровой аватар Елена, созданный в SberDevices) рассказывает о... втором роботе. Которого создала «добрая студия сказок» Disney для того, чтобы вы чувствовали холодок на спине каждый раз, когда будете смотреть этому роботу в глаза.
А ещё расскажем о том, как испугать друзей при помощи Telegram, и как в России создали автоматический способ проверить, нет ли у вашего ребёнка проблем с речью.
Новости с Еленой - 31 октября 2020