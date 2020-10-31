Встречайте первого робота, которому страшно смотреть в глаза (нет, не телеведущую)

Вы таки будете смеяться, но сегодня у нас на видео один робот (цифровой аватар Елена, созданный в SberDevices) рассказывает о... втором роботе. Которого создала «добрая студия сказок» Disney для того, чтобы вы чувствовали холодок на спине каждый раз, когда будете смотреть этому роботу в глаза.

А ещё расскажем о том, как испугать друзей при помощи Telegram, и как в России создали автоматический способ проверить, нет ли у вашего ребёнка проблем с речью.