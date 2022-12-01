Эмейзинг экспириенс: в России могут запретить рекламу с иностранными надписями

Для использования в рекламе предлагается запретить алфавиты, созданные не на графической основе кириллицы. Авторы законопроекта сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди считают, что, поскольку в рекламе на данный момент преобладают иноязычные элементы, этот информационный поток способствует неправильному восприятию культуры.

Если законопроект будет принят, надписи на других языкахи можно будет использовать только для указания фирменных наименований и товарных знаков, прошедших государственную регистрацию. При этом уже зарегистрированных товарных знаков и фирменных наименований ограничения не коснутся.

«Проблема очищения литературного русского языка от избыточных заимствований постоянно обсуждается на всех уровнях органов власти. Принятие данного законопроекта позволит защитить использование кириллического письма в рекламной среде, являющейся публичной», — сказано в пояснительной записке.