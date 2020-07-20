Наука и технологии
Сегодня 16:09
Эмираты отправили космический корабль на Марс
Событие состоялось сегодня в 0:58 по Москве
Стало известно, что сегодня в 0:58 по Москве Эмираты отправили космический корабль на Марс. Запуск ракеты носителя Mitsubishi Heavy Industries H-IIA состоялся с Космического центра Танэгасима. Сообщается, что миссия получила название “Надежда".
Запуск можно признать успешным, поскольку приблизительно спустя час после старта корабль отделился от ракеты. По задумке, солнечные батареи корабля будут эксплуатироваться для обеспечения шестимесячного полета к Марсу.
Напомним, что изначально старт данного космического корабля должен был состояться 14 июля, однако был перенесен в связи с неподходящими погодными условиями на взлетной площадке. Отметим также, что в миссию “Надежда” было вложено порядка 200 млн долларов. Предполагается, что данная миссия ознаменует начало развития ОАЭ в технологическом и научном направлении.