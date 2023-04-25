Эмулятор iOS портировали на Android

На основе данного проекта уже другой разработчик, известный как ciciplusplus, портировал этот эмулятор iOS на Android.

К сожалению, при помощи touchHLE (и созданных на его основе эмуляторов) пользователи не могут запустить полноценную версию iOS. Но у них появляется возможность эмулировать некоторые старые приложения и игры для iPhone, такие как Super Monkey Ball и Crash Bandicoot: Nitro Kart 3D.

Это же касается и проекта от ciciplusplus. Также свежий проект работают только на чипах с архитектурой AArch64

Отметим, что эмуляция iPhone на Android, безусловно, подойдёт не всем пользователям. Тем не менее, интересен сам факт того, что кому-то удалось запустить классические iOS-приложения на других платформах.