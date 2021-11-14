Эндокринолог развеяла главный миф о причинах возникновения сахарного диабета

Развеять устоявшийся миф взялась врач-эндокринолог Ольга Котешкова. Оказалось, что не последнюю роль в этом деле также играют наследственность и уровень физической активности с общим состоянием.

При этом сладкое тоже способно спровоцировать диабет. Правда, тогда сладкая пища должна сочетаться с жиром — именно этот «альянс» усиливает инсулинорезистентность.

Эндокринолог акцентировала своё внимание на том, что «не все 100% случаев развития данного заболевания связаны с употреблением сладких продуктов». Ключевым фактором здесь является масса тела человека — при увеличении веса риски появления заболевания только увеличиваются.

Для профилактики диабета она предложила вести здоровый образ жизни и правильно питаться.