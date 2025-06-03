Энергетики в вендинговых автоматах начнут продавать по биометрии

Вендинговые автоматы уже этим летом смогут проверять возраст покупателей с помощью биометрии. Сейчас сервис проходит последние приготовления перед запуском.

Внедрение биометрического подтверждения станет для таких автоматов единственным способом продолжать продажу товаров с возрастными ограничениями. Например, благодаря новой технологии можно будет покупать энергетики, которые с марта 2025 года нельзя продавать несовершеннолетним, а они составляли значительную часть выручки вендинговых аппаратов.

Подобную систему собираются внедрить до конца года и на кассах самообслуживания в магазинах. Новый сервис позволит контролировать возраст покупателей при покупке любых товаров, на которые распространяются ограничения.