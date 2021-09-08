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Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление всей Финляндии

А ведь в стране проживает более 5 млн человек
Стало известно, что энергозатраты на майнинг биткоинов стали превышать годовое потребление энергии целой страны — Финляндии.
Энергозатраты на майнинг биткоинов превысили энергопотребление всей Финляндии

Об этом свидетельствует опубликованный The New York Times отчет. Так, согласно данным специалистов, мировой расход электроэнергии на майнинг биткоинов превысил траты электроэнергии Финляндии с населением в более 5,5 млн человек, и почти сравнялся с тратами Вашингтона. Также было установлено, что траты крупнейшей технокомпании Google оказались в семь раз меньше.

Отмечается, что на сегодняшний день майнинг биткоинов стал отдельной отраслью. Для этого процесса необходимы специализированные машины, серверы и центры обработки данных с системами охлаждения. Исследователи Bank Of America выяснили, что майнинг и операции с биткоинами приводят к выбросу порядка 60 млн тонн углекислого газа в год.