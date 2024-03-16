Энтузиаст доказал пользу быстрой зарядки для аккумулятора смартфона

Пользователь с никнеймом Telnov_WIKI на платформе «Хабр» провёл эксперимент, чтобы выяснить влияние сильной зарядки на литий-ионные аккумуляторы. Он утверждает, что высокая мощность зарядки не наносит вреда ёмкости аккумуляторов.

В эксперименте были использованы аккумуляторы Sanyo NSX и LG 18650HG2, которым подавался ток в 20 А, что превышает их номинальные параметры. После проведения 100 циклов зарядки аккумулятор Sanyo NSX потерял 8,5% ёмкости, а LG 18650HG2 — 10%, что оказалось ниже заявленных производителем значений.

Эксперимент подтвердил, что быстрая зарядка может быть безопасной и даже эффективнее для сохранения ёмкости аккумуляторов, если соблюдать определённые ограничения по мощности. По мнению исследователя, быстрая зарядка не способствует поломке, быстрой деградации или возгоранию аккумуляторов.